O resgate deu-se pelas 14:00, tendo comparecido no local dois agentes da Brigada de Proteção Ambiental da PSP que, munidos de equipamento para o efeito, conseguiram retirar o réptil do amortecedor do veículo, acrescentou a fonte.

O réptil, do qual não foi revelada a espécie, foi entregue no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.