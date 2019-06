O prémio tem por referência os resultados de cobrança de dívida registados em 2018 e é pago trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro sendo que, este ano, por ser o primeiro de aplicação desta medida, o primeiro mês de referência para o pagamento do prémio é maio.

De acordo com o diploma hoje publicado, “sempre que sejam atingidos os objetivos de cobrança de dívida anualmente definidos no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), é atribuído um prémio de desempenho aos dirigentes e trabalhadores que exercem funções de cobrança de dívida no Departamento de Gestão da Dívida do referido instituto, com a finalidade de recompensar o respetivo desempenho”.

Para a determinação do valor do prémio é, assim, relevante o resultado de cobrança de dívida alcançado no ano civil imediatamente anterior ao da sua atribuição, bem como o montante da taxa de justiça cobrada.

À luz destas regras, a portaria hoje publicada determina que para os dirigentes intermédios e os técnicos superiores é fixado um prémio de desempenho mensal no montante de 500 euros, enquanto para os trabalhadores que exercem funções na categoria de assistente técnico o prémio tem um valor mensal de 340 euros.

Esta portaria – que era o diploma que faltava para concluir o enquadramento legal destes prémios – entra em vigor na quinta-feira e produz efeitos em 01 de maio de 2019.