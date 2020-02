O incidente envolveu duas aeronaves leves bimotores e aconteceu perto do Aeroporto de Mangalore, no norte de Melbourne. Escreve a BBC que cada aeronave levava duas pessoas a bordo e levantou voo de diferentes aeroportos.

Adianta ainda a publicação que as autoridades acreditam que os dois pilotos não se tenham visto devido à presença de nuvens densas.

“Não sabemos ao certo por que as duas aeronaves estavam na mesma trajetória ou por que estavam naquela área, mas infelizmente colidiram no ar”, disse à ABC News o inspetor da polícia do estado de Victoria, Peter Koger. Sabe-se apenas que as aeronaves estavam "extensivamente danificados" quando atingiram o solo.

Os aparelhos estavam 1.219 metros de altitude e em voos de treino quando a colisão aconteceu.