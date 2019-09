A fonte da GNR indicou à agência Lusa que a vítima mortal é um homem com cerca de 30 anos, que conduzia o velocípede, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano (HLA).

O ferido ligeiro foi transportado para o HLA, em Santiago do Cacém, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, adiantando que o corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal da mesma unidade hospitalar.

O alerta para o acidente, de acordo com o CDOS, foi dado às 15:12, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Grândola e a VMER do HLA, além da GNR.

Este é o segundo ciclista a morrer na estrada em Portugal hoje, depois de se ter registado uma colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta em Alcanena, no distrito de Santarém, ao começo da tarde.