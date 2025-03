O irlandês Colm Dalton está empenhado numa missão: visitar todos os pubs irlandeses do mundo, conta a CNN. Até agora, já esteve em 97, em 47 países, e documenta as suas viagens no blog Publican Enemy.

Tudo começou há sete anos em Bilbao, Espanha, e desde aí nunca mais parou. E também já esteve em solo português, em Lisboa, Cascais e nos Açores.

A experiência, quer por ter crescido numa terra com cinco pubs, quer pelas viagens, leva Dalton a conseguir avaliar os bares mesmo sem entrar: basta ver se o nome é um apelido irlandês.

Lá dentro, não se pense que tudo tem a ver com o álcool ingerido. "Eu vejo o pub como um espaço agradável, então não me leva imediatamente a beber em excesso. É mais o espaço e as pessoas", considera.

A Irish Pubs Global Federation estima que existam pelo menos 6.500 pubs irlandeses no mundo, pelo que Dalton admite que pode não atingir sua meta de visitar todos — mas vai tentar e divertir-se com esse objetivo.