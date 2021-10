Dairo Antonio Usuga, 50 anos, também conhecido como 'Otoniel', foi detido no município costeiro de Necocli, próximo do Panamá e tido um dos principais redutos do denominado 'Clã do Golfo'.

'Otoniel' é um dos líderes deste clã, considerado o mais poderoso no tráfico de droga na Colômbia e o maior exportador mundial de cocaína formado por ex-elementos de grupos paramilitares.

“Este é um golpe… apenas comparável com a captura de Pablo Escobar”, disse o Presidente Iván Duque através de comunicado, confirmando a detenção. Escobar, o fundador e líder do conhecido cartel de Medellin Cartel, morreu num tiroteio em 1993.

A detenção de Daro Usuga representa "o maior golpe protagonizado pelo governo colombiano contra o crime organizado no país, escreve a agência France-Presse.

Os Estados Unidos chegaram a oferecer uma recompensa de cinco milhões de dólares (cerca de 4,2 milhões de euros) pela captura de 'Otoniel'.

Segundo o grupo de reflexão independente Indepaz, o 'Clã do Golfo' está presente em cerca de 300 municípios da Colômbia.