Este domingo, o Presidente, Ivan Duque, saudou numa mensagem na rede social Twitter uma “ação conjunta” da polícia e da procuradoria realizada em Alcala, no departamento de Valle del Cauca “, graças à qual foi possível impedir um ataque contra Rodrigo Londono, presidente do partido FARC [Força Alternativa Revolucionária Comum]”, que substituiu as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.

Um informador alertou as autoridades sobre um “ataque iminente” a Londono, de 60 anos, também conhecido pelo nome de guerra de Tymoshenko, no departamento de Quindio (centro), disse aos jornalistas o diretor da polícia, Oscar Atehortua.

A polícia reforçou imediatamente a segurança de Rodrigo Londono e, no sábado, durante uma ‘operação stop’ numa região vizinha, localizou dois motociclistas cuja fisionomia correspondia à descrição fornecida pelo informador, acrescentou.

Os suspeitos armados com pistolas abriram fogo e foram mortos numa troca de tiros com a polícia.

Os suspeitos “estavam a pouco mais de um quilómetro da propriedade” de Rodrigo Londono, disse o diretor da polícia. Um dos dois suspeitos foi identificado como um guerrilheiro que lutou durante 17 anos nas FARC.