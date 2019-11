A senadora Jeanine Añez, uma política pouco conhecida nacionalmente, assumiu ontem a presidência interina da Bolívia e prometeu organizar eleições no menor tempo possível.

"Queremos convocar eleições o mais cedo possível", afirmou Añez, que recebeu o apoio dos principais líderes opositores.

Jeanine Añez é a segunda mulher a governar a Bolívia, depois de Lidia Gueiler (1978-1980), que foi derrubada por um golpe militar.

Nascida em Trinidad, no norte do distrito de Beni, no dia 13 de junho de 1967, Añez tem boa experiência como política e legisladora. É divorciada e mãe de dois filhos: Carolina, uma dentista de 29 anos, e José, gestor de empresas de 24.

Formada em direito, entre 2006 e 2008 integrou a Assembleia Constituinte que redigiu a atual Constituição. Apesar de pertencer a um partido minoritário, foi eleita segunda vice-presidente do Senado, e acabou na presidência face à da ausência dos demais políticos na linha de sucessão.

Com a faixa presidencial no peito e uma pequena Bíblia na mão, discursou do balcão do Palácio Quemado, diante da Praça Murillo, a poucos metros do Congresso.

Membro do partido Unidade Democrática e senadora desde 2010, ficou nacionalmente conhecida no domingo, quando após a renúncia de Morales e face à ausência do presidente do Senado e do seu primeiro vice-presidente, declarou que lhe correspondia assumir as rédeas do país.

"Ocupo a segunda vice-presidência e pela ordem constitucional cabe-me assumir este desafio, com o único objetivo de convocar novas eleições", declarou na ocasião.