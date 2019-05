Na terça-feira, esteve em Nápoles, onde discursou num encontro da associação empresarial Cotec Europa, tendo abordado os temas das eleições europeias e d a digitalização dos serviços do Estado, mas não prestou declarações à comunicação social.

PSD, PS, CDS-PP reprovaram hoje, em votação final global, o texto proveniente da Comissão Parlamentar de Educação para a reposição integral do tempo de serviço dos professores, que teve votos favoráveis de Bloco de Esquerda, PCP e PEV e a abstenção do PAN.

Com o resultado desta votação, fica em vigor o decreto do Governo que estabelece a recuperação de dois anos, quatro meses e 18 dias do tempo de serviço em que os professores tiveram as progressões na carreira congeladas - em vez dos nove anos, quatro meses e dois dias reclamados pelos seus representantes sindicais.

Na semana passada, em Comissão Parlamentar de Educação, sempre com os votos contra dos deputados socialistas, PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda aprovaram uma série de alterações ao decreto do Governo, estabelecendo o princípio de que os professores teriam direito à recuperação da totalidade do tempo de serviço.

Na sequência deste passo do parlamento, o primeiro-ministro fez na sexta-feira passada uma comunicação ao país, anunciando que o Governo se demitiria caso aquela lei fosse aprovada em votação final global por considerá-lo "injusto socialmente" e "insustentável do ponto de vista financeiro".

Entre sábado e domingo, primeiro a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, depois o presidente do PSD, Rui Rio, anunciaram que os seus partidos, através de avocações para plenário, iriam recolocar para votação normas condicionantes, de ordem económico-financeira, em relação à possibilidade de recuperação do tempo de serviço dos professores ao longo da próxima legislatura.

Nas votações de hoje, com o chumbo destas normas condicionantes em plenário, PSD e CDS-PP já não aprovaram o texto final com o princípio da contabilização integral do tempo de serviço dos professores.