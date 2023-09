Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Monção, no distrito de Viana do Castelo, José Passos adiantou que a mulher, que sofre de Alzheimer, foi encontrada “num pinhal a cerca de dois quilómetros do local onde desapareceu, no lugar de Gandra, freguesia de Mazedo”.

“Está na ambulância a ser estabilizada e a ser avaliada. Deverá ser encaminhada para o hospital para ser reavaliada”, adiantou.

Na quarta-feira, José Passos, referiu que a mulher desapareceu cerca das 14:00, quando se encontrava junto de familiares no lugar de Gandra, freguesia de Mazedo.

“A senhora estava junto de familiares que se encontravam a trabalhar numa obra de construção. Desapareceu sem que se tivessem apercebido. Iniciaram as buscas e, às 16:40, alertaram a proteção civil”, especificou José Passos.

As operações de busca foram suspensas na quinta-feira às 20:35 e retomadas hoje às 08:00.