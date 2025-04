"O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Torres Novas, no dia 26 de abril, localizou um rapaz de 11 anos que se encontrava desaparecido no concelho da Chamusca", informa a GNR.

O rapaz foi encontrado "em boas condições de saúde, tendo sido encaminhado para observação e análise em unidade hospitalar".

Numa fotografia partilhada no Facebook é possível ver o rapaz sentado no chão. Ao lado está Coca, uma Pastor Belga Malinois do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção da GNR, que terá sido a grande protagonista do salvamento, diz a CNN.

"No âmbito do desaparecimento de um rapaz, no dia 25 de abril, os militares da Guarda desencadearam uma operação policial de busca, com emprego de diversas valências do serviço territorial e de intervenção, apoiados por binómios do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI) e de uma equipa de Unmanned Aircraft System (UAS) da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS)", é explicado. Estiveram envolvidos 36 militares da GNR.

A GNR diz também que "participaram ainda nas buscas os Bombeiros Voluntários da Chamusca, bem como o drone da Força Especial de Proteção Civil, a Proteção Civil da Chamusca e cidadãos daquela localidade".

"A Guarda Nacional Republicana releva o sucesso desta missão, a qual permitiu salvaguardar uma vida humana, destacando a relevância do emprego de diversos meios e valências, nomeadamente com destaque para os meios cinotécnicos e para as aeronaves não tripuladas (ANT)", é adiantado.