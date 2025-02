A notícia foi avançada esta quinta-feira à noite pelo jornal Expresso e confirmada à Lusa pelo próprio.

De acordo com o semanário, Mendes fará a sessão pública de apresentação da sua candidatura presidencial no auditório da Misericórdia local, com o nome do seu pai, António Marques Mendes, fundador do PSD no distrito e ex-deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu.

As eleições presidenciais vão realizar-se no final de janeiro do próximo ano, com Marcelo a apontar para 25 de janeiro de 2026.

Luís Marques Mendes, 67 anos e militante do PSD desde os 16 anos, já foi deputado, secretário de Estado, ministro e líder dos sociais-democratas entre 2005 e 2007.

Atualmente, é conselheiro de Estado escolhido pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e comentador televisivo na SIC, no “Jornal da Noite”, desde 2013, espaço do qual fará a sua despedida já este domingo. Aos quase 12 anos de comentariado nesta estação soma três na TVI 24 (hoje CNN Portugal). Uma experiência semelhante à que tinha Marcelo Rebelo de Sousa quando se candidatou pela primeira vez a Belém, em outubro de 2015.

Luís Marques Mendes nasceu em Azurém, uma freguesia do concelho de Guimarães (distrito de Braga), em 5 de setembro de 1957, mas viveu boa parte da sua vida em Fafe.