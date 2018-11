O comando territorial da GNR do distrito de Faro, que até agora estava sedidado na capital algarvia, vai ser transferido para a cidade vizinha de Loulé, tendo hoje sido assinado o protocolo para avançar com o projeto.

A cerimónia de assinatura do acordo de colaboração, na Câmara de Loulé, foi presidida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que, questionado pelos jornalistas, justificou a transferência com o facto de a GNR não ter nenhuma responsabilidade na zona urbana de Faro.

"Não tem sentido que o comando esteja onde não tem jurisdição. O comando deve estar onde tem jurisdição e, dentro desses espaços, num que tenha condições operacionais consideradas ideias. É por isso que, pelo contrário, o comando da PSP da região continuará certamente em Faro", declarou.

Eduardo Cabrita, que durante a tarde visitou várias obras que estão em curso para a instalação de forças de segurança, no concelho de Loulé, garantiu ainda que a decisão "não seria tomada sem previamente falar com o presidente da Câmara Municipal de Faro", que foi avisado da transferência antes do presidente da Câmara Municipal de Loulé.

O governante esclareceu que o próximo passo é a elaboração do projeto, para que possa ser lançado o concurso, e sublinhou que, apesar de não estarem ainda definidos valores finais de investimento, o investimento para a construção do novo comando deverá rondar os 10 milhões de euros, investimento partilhado entre o município e o ministério.

O novo comando territorial da GNR do distrito de Faro será construído de raiz num terreno cedido pelo município de Loulé.

Esta obra enquadra-se no programa de modernização e operacionalidade das forças e serviços de segurança.

Durante a tarde, Eduardo Cabrita visitou as futuras instalações dos postos territoriais da GNR de Almancil e de Quarteira e a Base de Apoio Logístico (BAL) de Quarteira.