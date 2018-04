Os 19 militares acusados no processo do curso de Comandos de 2016 em que morreram dois recrutas ficam hoje a saber se vão ser julgados.

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decide hoje se leva a julgamento os 19 militares acusados no processo do 127.º curso de Comandos, no qual morreram dois recrutas.

A leitura da decisão estava agendada inicialmente para 06 de março, mas a juíza responsável pela instrução remarcou a sessão para as 11:00 de hoje “devido à extensão do processo”.

Dylan da Silva e Hugo Abreu, que tinham 20 anos, morreram enquanto vários outros instruendos sofreram lesões graves e tiveram de ser internados, na sequência de uma prova do 127.º Curso de Comandos, que decorreu na região de Alcochete, distrito de Setúbal, a 04 de setembro de 2016.