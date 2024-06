Segundo a alemã DW News o comboio internacional estaria a caminho de Budapeste, proveniente de Praga e a colisão com o autocarro aconteceu na Eslováquia.

O acidente deu-se perto de Nove Zamky, 110 km a leste da capital Bratislava, segundo a imprensa local que refere haver cinco mortos e cinco feridos, informação entretanto confirmada pela equipa de salvamento.

Segundo a Euronews, mais de 100 pessoas estavam a bordo do comboio Eurocity e segundo relatos da polícia e da companhia de caminhos de ferro eslovaca ZSSK o acidente terá acontecido por volta das 17 horas.

Alguns vídeos mostram o comboio em chamas.

O Ministro do Interior eslovaco, Matus Sutai Estok , já se encontra a caminho do local, o Presidente, Peter Pellegrini, está em Bruxelas, cimeira de líderes europeus, de onde já expressou as condolências aos familiares das vítimas.

"Espero uma rápida recuperação aos feridos e agradeço aos médicos e às equipas de busca e salvamento pelo trabalho que fizeram. Espero que catástrofes do género não aconteçam na Eslováquia no futuro".