Os preços dos combustíveis ficam mais caros no início desta semana, com o gasóleo a aumentar até 11 cêntimos por litro.

Já a gasolina simples 95 deverá ter uma subida mais ligeira, a rondar os 0,50 cêntimos para um 1,78 euros.

Este domingo, o preço médio da gasolina simples 95 era de 1,777 euros por litro, ao passo que o gasóleo simples custava, em média, 1,779 euros por litro, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Recorde-se que os preços nas bombas continuam a beneficiar das medidas de mitigação implementadas pelo Governo (desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% e a suspensão da atualização da taxa de carbono). Estas medidas vão ser já reavaliadas no final deste mês.