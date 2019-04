Por sua vez, o vice-presidente da ANTRAM admitiu que a associação “não trazia respostas”, tendo em conta que só hoje teve acesso a uma proposta integral.

“Foi estabelecido um calendário de negociações […], como tal não se pode querer respostas imediatas”, defendeu Pedro Polónio.

O responsável da associação alertou ainda que “é preciso refletir” os custos que estão associados às exigências destes trabalhadores, vincando que “não existem apenas” motoristas de mercadorias perigosas.

“Admitimos que possa existir algum reforço da diferenciação entre estes motoristas e os demais, mas, como é óbvio, por uma questão de justiça, não pode haver aqui um tratamento tão desproporcionado quanto aquele que tem vindo a ser público”, assegurou.

Confrontado com a possibilidade de os motoristas de matérias perigosas avançarem com uma nova greve, Pedro Polónio referiu que a ANTRAM “não trabalha sob ameaça de greve” e que uma nova paralisação é prematura.

“Se há uma ameaça de greve é claramente prematura porque, na verdade, estamos novamente a ser colocados sobre uma pressão que não é correta para se negociar. Foi negociado, foi aceite que haveria paz social. Não quero estar aqui a dizer se os trabalhadores têm ou não direito à greve […], mas não deixa de estar assinada essa cláusula de paz social e a ANTRAM pretende cumpri-la sem margem de dúvida. Espero e confio que o sindicato também o faça”, concluiu.

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas foi criado no final de 2018 e tornou-se conhecido com a greve iniciada no dia 15 de abril, que levou o Governo a decretar uma requisição civil e, posteriormente, a convidar as partes a sentarem-se à mesa de negociações.

A arbitragem do executivo levou a que os representantes sindicais e empresariais chegassem a acordo, no dia 18, definindo um calendário para o início das negociações, sendo a paralisação desconvocada de imediato.

Durante os três dias de paralisação o sindicato conseguiu mais 200 sócios, que são agora mais de 700, num universo de cerca 900.

(Notícia atualizada às 20h27)