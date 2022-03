No documento, o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) fixa o preço por litro da gasolina 95 em 1,800 euros por litro, o que representa um aumento de 14,6 cêntimos, uma vez que o preço daquele combustível estava definido em 1,654 euros.

Já o gasóleo rodoviário vai passar a custar 1,676 euros por litro a partir de sexta-feira, um aumento de 14,8 cêntimos face ao valor anteriormente fixado (1,528 euros).

O fuelóleo industrial, cujo preço estava definido em 0,687 euros, vai passar a custar 0,793 euros por quilo.

Quanto às garrafas de gás liquefeito de petróleo (GPL) não vão sofrer qualquer alteração no preço: uma garrafa de 26 litros no revendedor ou no local de consumo vai continuar a custar 1,408 euros e 1,498 euros, respetivamente.

As garrafas de 24 litros de GPL vão custar 1,528 euros no revendedor e 1,618 no local de consumo.

No despacho, o executivo açoriano destaca que as “recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos, justificam que se proceda a um ajustamento” do preço dos combustíveis.

Nos Açores, os preços dos combustíveis são atualizados no primeiro dia de cada mês.

Na quarta-feira, o Governo dos Açores decidiu reduzir o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) na região em três cêntimos no gasóleo rodoviário e em 2 cêntimos na gasolina 95, de modo a atenuar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis.

No mesmo dia, o PS/Açores reiterou que o Governo Regional “perdeu, inexplicavelmente, mais uma oportunidade de ser coerente, ao limitar-se a reduzir o ISP em três cêntimos no gasóleo rodoviário e em dois cêntimos na gasolina 95”.