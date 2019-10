A Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua fez saber hoje que assinou com a empresa Mota-Engil, Railway Engineering Sa o auto de consignação dos trabalhos orçados em 5,6 milhões, que são necessários realizar no antigo canal ferroviário.

A Agência assumiu as obras depois de o operador privado, a quem foi subconcessionado o plano de mobilidade turística e quotidiana, ter recusado realizar as intervenções que tinha assumido executar num contrato celebrado em fevereiro.

O plano é a principal contrapartida pela construção da barragem de Foz Tua e contempla a reativação de cerca de 30 quilómetros, entre a Brunheda e Mirandela, da desativada linha do Tua, com a circulação de um comboio turístico e outro para transporte das populações ribeirinhas realizado pelas antigas carruagens do metro de Mirandela.

O projeto contempla também passeios de barco na nova albufeira que submergiu cerca de 20 quilómetros da ferrovia entre a Brunheda e a foz do Tua.

A barragem já está em produção e a EDP, a concessionária, tem assegurado o financiamento necessário para as contrapartidas, mas o plano de mobilidade tem estado num impasse com vários anúncios do arranque seguidos de recuos por novas exigências de segurança na linha e, o mais recente, pela desistência da realização das obras por parte do operador turístico, Mário Ferreira.