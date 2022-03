O jovem, de 19 anos, conhecido por seguir o jato Elon Musk, e por recusar a oferta de 5000 dólares do fundador da SpaceX para apagar a conta onde era possível rastrear os voos do mesmo, começou a monitorizar as rotas de voo de oligarcas russos, à medida que os seus movimentos começar a ser mais escrutinados, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Em declarações à NBC, o estudante de tecnologia da informação da Universidade de Central Florida, explicou que algumas pessoas já lhe perguntavam “sobre Putin há algum tempo, queriam saber se o conseguiam localizar".

Sweeney apercebeu-se assim de que alguns dos compatriotas de Putin e os seus movimentos por via aérea eram uma informação pública facilmente acessível. Por isso, decidiu criar uma nova conta no Twitter, durante o fim-de-semana, @RuOligarchJets, que já conta coma mais de 370 mil seguidores, na qual começou a monitorizar os jatos privados de vários milionários e magnatas russos. No entanto, o jovem não rastreia apenas os movimentos de voo, Sweeney também divulga outras informações como o tempo de voo, a utilização e o custo do combustível, além das emissões de CO2.

"Não esperem que isto seja muito preciso. Há uma dúzia de aviões VIP russos e a cobertura ADS-B [Automatic Dependent Surveillance Broadcast] não é a melhor na Rússia", referiu o jovem.

Além de seguir voos de Roman Abramovich ou do magnata do aço Alexander Abramov, os jatos do presidente russo Vladimir Putin e de outros membros do governo também são seguidos pelo jovem numa outra conta: @ Russian VIP’s & Putin Jets ou @PutinJet.

A popularidade instantânea do bot, que publica automaticamente dados públicos sobre os movimentos destes jatos, apanhou Sweeney de surpresa.

"Tem sido uma loucura. Achei que algumas pessoas estariam interessadas na conta. Só não pensei que todos os tipos de pessoas se interessassem", constatou, acrescentando que "antes disto, nem sabia que existiam estes oligarcas [influentes]”.

Segundo as contas criadas pelo jovem, todos os jatos apresentam movimentações bastante frequentes, independentemente das sanções de que são alvo por parte da comunidade internacional.

Além destas contas recentemente criadas, anteriormente Sweeney tinha criado, pelo menos, mais 16 contas automatizadas no Twitter que seguem os movimentos de voo de alguns famosos, incluindo o cofundador da Microsoft Bill Gates e o rapper Drake.

Rui Pinto denunciou viagem de oligarca russo a bordo de jato português, regulador da aviação em Portugal abre investigação ao caso

Segundo notícia da CNN Portugal, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) está a investigar o transporte do oligarca russo Alexander Mikheev - diretor geral da empresa russa Rosoboronexport - por um jato privado português, já com as sanções em vigor.

O caso foi denunciado, esta terça-feira, pelo hacker e denunciante português Rui Pinto, através da sua conta pessoal do Twitter, dando conta de que Alexander Mikheev teria utilizado o respectivo jato - Bombardier Global 6000 - para ser transportado desde o Dubai até Hanoi, no Vietname, e que teria sido acompanhado por Alexander Shcherbinin, vice-presidente da empresa de helicópteros JSC.

A ANAC terá confirmado à CNN Portugal que a respectiva aeronave está inscrita no Registo Aeronáutico Nacional, e que a empresa detentora do jato é a Vinstra Ltd., com sede em Tortola, nas Ilhas Virgens. A ANAC terá referido ainda que "está a analisar a situação que veio a público tendo em conta o enquadramento definido no Regulamento Europeu que aplica as sanções".