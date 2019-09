Mudaram-se para o Mercado Temporário Bolhão nos primeiros dias de maio. Dias antes, despediam-se do lugar a que chamam casa. No horizonte, a promessa de regressarem dentro dois anos ao Mercado do Bolhão.

Dos 140 comerciantes, que trabalhavam no interior e exterior do edifico centenário, 82 mudaram-se para o rés-do-chão do centro comercial a 200 metros, onde há um ano e quatro meses tentam manter o vivo o "Bolhão".

Não tem sido fácil. Se negócio já não ia bem no antigo mercado, no novo, há quem tenha que todos os dias fazer as contas à vida. Natalina Gonçalves tem uma banca de peixe desde 1995. Aos 71 anos, luta para voltar ao Bolhão, onde esteve 26 anos.

"Estou a trabalhar para o fornecedor. Há dias que tenho de tirar 40/60 euros para completar as despesas", disse desolada.

Os clientes, a maioria desapareceu e o dinheiro não chega para encher a banca com a diversidade que os clientes querem.

Natalina tenta reinventar-se para sobreviver. Aprendeu a fazer filetes e até vende para casamentos, mas o tempo está contra si, acredita. Feitas as contas, e cumpridos os prazos para a reabilitação do Mercado do Bolhão, em maio do próximo ano estaria de volta a casa, mas para que tal aconteça, Natalina tem que "aguentar" os prejuízos até lá.