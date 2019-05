"O Governo da República falha como garante do cumprimento dos princípios constitucionalmente consagrados da igualdade, da acessibilidade, da subsidiariedade, da solidariedade e da continuidade territorial", disse o deputado social democrata Carlos Rodrigues, relator da comissão, durante a apresentação das conclusões.

O relatório final foi aprovado com os votos do PSD, partido com maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira, que requereu a comissão de inquérito, contando com os votos contra dos deputados do PS e do JPP e com a abstenção do CDS-PP e do PCP.

"O Governo da República falha como regulador [através da ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil], porque nada faz para combater e eliminar o abuso de posição dominante da TAP", afirmou Carlos Rodrigues, sublinhando a "cumplicidade" do executivo numa "política comercial penalizadora" dos interesses da região por parte da companhia aérea.

A Comissão de Inquérito à Política de Gestão da TAP em relação à Madeira foi constituída em julho de 2018 para "apuramento das responsabilidades" da companhia relativamente aos "constrangimentos, atrasos e cancelamentos de voos" e também na definição dos "preços excessivos" praticados de e para a região.