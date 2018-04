O requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda propõe que sejam ouvidos, com carácter de urgência, representantes do Conselho de Administração da Ryanair em Portugal, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), da Autoridade para as Condições de Trabalho, da ANA-Aeroportos de Portugal e da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Também foi aprovado o requerimento do PCP para a audiçao da ACT e do ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira da Silva.

A audição de algumas destas entidades também foi aprovada hoje de manhã, no parlamento, na Comissão de Economia, mas o preidente da Comissão de Trabalho, Feliciano Barreiras Duarte, disse hoje que tem defendido que as audições na Comissão de Trabalho devem ser feitas separadamente.

Os trabalhadores em Portugal da Ryanair cumprem hoje o último de três dias não consecutivos de greve (quinta-feira santa, domingo de Páscoa e hoje).

Segundo a companhia, "apenas oito de entre os primeiros voos do dia foram cancelados", de um total de 170, e "a grande maioria dos tripulantes de cabine" portugueses trabalharam "dentro da normalidade".