Nas eleições legislativas de domingo, o BE consolidou-se como a terceira força política e manteve um grupo parlamentar com 19 deputados eleitos, mas perdeu em número de votos, ficando, de acordo com os resultados provisórios com 9,67% da votação.

De acordo com a informação avançada à agência Lusa, a reunião da Comissão Política do BE, que segundo os estatutos “assegura a direção quotidiana” do partido, terá em agenda a análise dos resultados das eleições legislativas de domingo e ainda a “discussão das prioridades para a próxima legislatura”.

Da Comissão Política bloquista fazem parte nomes como o da coordenadora, Catarina Martins, o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, os eurodeputados Marisa Matias e José Gusmão, o fundador Luís Fazenda ou ainda os deputados Mariana Mortágua, Jorge Costa e José Soeiro.

No discurso na noite eleitoral, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, manifestou hoje a disponibilidade do BE para negociações com o PS com vista a uma “solução de estabilidade” para a legislatura ou, caso esta não aconteça, “negociações ano a ano para cada orçamento”.

Catarina Martins subiu ao púlpito do Teatro Thalia, em Lisboa, quando os resultados do partido estavam ainda longe de estabilizados, deixando claro que “o PS tem todas as condições para formar Governo” e, caso não tenha maioria absoluta, e precise de apoio parlamentar tem duas opções.