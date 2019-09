A 11.ª Assembleia Plenária Ordinária da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores realizou-se de 12 a 15 de setembro em Roma, sete meses depois de um encontro sobre a “Proteção dos menores na Igreja”, que reuniu as conferências episcopais de todo o mundo.

Após esse encontro o Papa Francisco anunciou legislação mais rigorosa que obriga os sacerdotes e os religiosos a denunciar suspeitas de abusos sexuais na Igreja, assim como qualquer encobrimento pela hierarquia.

As novas normas do Papa Francisco que ordenam a criação em todas as dioceses, até 2020, de estruturas facilmente acessíveis ao público para apresentação de denúncias de eventuais casos de abusos entraram em vigor a 01 de junho.

À semelhança do que aconteceu em fevereiro na cimeira convocada pelo Papa, no início dos trabalhos da Assembleia da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores foi apresentado um relato de um caso de abuso por parte de um membro da Igreja no Brasil e também na família, uma experiência que envolveu dor, trauma, cuidado e perdão.