As duas comissões do Parlamento Europeu (PE) que negoceiam a taxonomia energética da UE rejeitaram hoje a classificação do nuclear e do gás como energias verdes, proposta pela Comissão Europeia.

Segundo um comunicado do PE, os eurodeputados que integram as comissões parlamentares dos Assuntos Económicos e Parlamentares e do Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, em reunião conjunta, adotaram por 76 votos a favor, 62 contra e quatro abstenções uma objeção à proposta do executivo comunitário de incluir atividades específicas de energia nuclear e gás na lista de atividades económicas ambientalmente sustentáveis cobertas pela taxonomia da UE. A resolução será votada durante a sessão plenária de 04 a 07 de julho, tendo os co-legisladores (PE e Conselho da UE) um prazo até 11 de julho para decidir sobre a aprovação ou reprovação da proposta da Comissão. No entanto, caso seja rejeitada por uma maioria absoluta de 353 eurodeputados, o executivo comunitário terá que a retirar ou emendar. A Comissão Europeia aprovou em 02 de fevereiro o projeto que classifica a energia nuclear e o gás natural como fontes de energia sustentáveis, para efeitos de financiamento, na regulamentação de taxonomia, um sistema de classificação que visa direcionar os investimentos no setor para as energias verdes. Esta decisão tem sido contestada, nomeadamente por setores ligados à defesa do ambiente. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram