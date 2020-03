"Nas próximas semanas, parece evidente - atento o tempo de incubação anormalmente longo que este vírus possui, até 14 dias - ocorrerá um exponencial aumento do número de casos positivos de Covid-19 em Portugal. Situação que, mais do que previsível, parece inevitável. (...) A situação prisional em Portugal é, consistentemente, de sobrelotação. Trata-se de um grupo especialmente exposto e em que o risco é especialmente alto, atenta a taxa de seropositividade dos reclusos portugueses, as deficiências alimentares e os factores físicos dos próprios estabelecimentos prisionais, que propiciam o contacto entre reclusos, designadamente nos refeitórios, agravados pelas deficientes condições de salubridade comuns a todas as áreas dos EP's", escreve a associação.

"Acresce, a falta de meios do sistema prisional para dar resposta ao problema, atenta a falta de médicos, enfermeiros e estabelecimentos prisionais de natureza hospitalar. Como agravante, a impossibilidade de aplicação de medidas de quarentena, limitação do número de visitas ou mesmo permanência nas celas, sem que seja determinado o Estado de Emergência", pode ler-se na mensagem enviada ao Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro Ministro, Ministra da Justiça, Provedora da Justiça, Presidente da Primeira Comissão da AR e líderes dos grupos parlamentares.