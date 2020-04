No âmbito da resposta europeia à covid-19, o Partido Socialista está a promover um ciclo de conversas online com os seus eurodeputados.

Hoje é a vez de Isabel Santos responder às perguntas dos portugueses em direto a partir das 18h00 — aqui e na página de Facebook do PS na Europa, onde poderá colocar as suas questões à eurodeputada.

O tema desta quinta-feira no ciclo "9 temas, 9 debates e 9 deputados" é "Democracia".

Eleita para o Parlamento Europeu em substituição de André Bradford, que morreu prematuramente em julho passado, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, Isabel Santos é membro da Comissão dos Assuntos Externos, da Subcomissão dos Direitos do Homem e da Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana.

Isabel Santos foi governadora Civil do Distrito do Porto, vereadora da Câmara Municipal de Gondomar e presidente da Comissão de Democracia Direitos Humanos e Questões Humanitárias da Assembleia Parlamentar da OSCE - Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que tem como objectivo promover a democracia e do liberalismo económico na Europa.