Num país que caminha para se tornar o epicentro da pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus, são vários os dedos apontados a Donald Trump pela demora na ação em tomar medidas preventivas quando o vírus já tinha causado milhares de mortes na Ásia e na Europa. Atualmente, os Estados Unidos da América são o país com mais casos confirmados de infeção por Covid-19 (145.131) e o quinto país que contabiliza mais mortes (2.611), depois de Itália, Espanha, China e Irão. As previsões, anunciadas este domingo por Anthony Fauci, especialista em doenças infecciosas, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA e consultor da Casa Branca, antecipam a morte de entre 100 a 200 mil pessoas. A curva do número de novos casos continua a subir, mas há um nome que ganha cada vez maior notoriedade pelo trabalho em ‘achatá-la’. O seu nome é Andy Beshear.

Beshear tem 42 anos e é o governador do estado norte-americano do Kentucky. Desde cedo quis marcar a sua posição num estado que nos últimos quatro anos esteve nas mãos do Partido Republicano. No que toca à saúde, seis dias após ter assumido funções, pôs fim às novas condições de acesso de trabalhadores ao Kentucky Medicaid, um pacote de planos de saúde a preços acessíveis para todos que não auferem rendimentos para conseguir pagar um seguro de saúde privado, que exigiam, entre outras obrigações, pelo menos, 60 horas mensais de trabalho comunitário, e que deixou 95 mil trabalhadores sem seguro de saúde.

Agora, Beshear, volta a assumir o palco no campo da saúde pública, alcançando bons resultados com decisões rápidas. Tudo começou no início do mesmo, quando, no dia seis de março, numa altura em que os Estados Unidos registavam apenas 319 casos de infeção e 15 mortes por Covid-19, o governador democrata declarou o estado de emergência no Kentucky, um dia antes de Andrew Cuomo, governador de Nova Iorque, o estado americano mais afetado pela pandemia, e uma semana antes de Trump o fazer a nível nacional.

No dia seguinte, fez a sua primeira conferência de imprensa, um hábito que passaria rapidamente a ser diário e que o catapultaria para a fama nacional, valendo-lhe, inclusive, comparações com o presidente Franklin Roosevelt, que guiou os destino do país durante a Grande Depressão e a II Guerra Mundial, pela calma e precisão com que falava à população. Primeiro, anunciou várias recomendações de distanciamento social. Dias depois, ordenou o fecho das escolas. No dia 11 de março, ordenou o cancelamento de cerimónias religiosas. No dia 15, anunciou a iniciativa "Healthy at Home" (saudável em casa), incentivando o isolamento social para a população. Mas o momento em que as redes sociais se renderam ao governador, aconteceu quando Beshear revelou que um jovem ficou infetado com Covid-19 depois de ter participado numa “festa de coronavírus” com um grupo de amigos. Os organizadores da festa juntaram-se, intencionalmente, "julgando-se invencíveis" e contrariaram as recomendações de segurança e distanciamento social do estado, disse.