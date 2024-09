A edição de 2024 da Noite Europeia dos Investigadores é dedicada ao tema "Ciência para os Desafios Globais" e pretende mostrar ao público de que forma os cientistas de todas as áreas do saber procuram respostas para resolver problemas que impactam a vida das pessoas, em domínios como a saúde, o ambiente ou a economia.

As atividades vão decorrer nas cidades de Braga, Coimbra, Évora e Lisboa:

Em Braga, a Noite Europeia dos Investigadores vai decorrer no Fórum Braga, entre as 16h00 e as 00h00;

Em Lisboa, as iniciativas vão ter lugar no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Jardim Botânico de Lisboa e no Jardim do Príncipe Real, das 17h00 às 00h00;

Já as atividades em Évora vão decorrer na Praça 1.º de Maio, entre as 17h00 e as 22h30;

Em Coimbra, a Baixa da cidade vai receber mais de 500 cientistas da Universidade de Coimbra e está prevista uma "Rota de Ciência", com 75 pontos de atividades no Largo da Portagem, na Rua Ferreira Borges, na Rua Visconde da Luz e na Praça 8 de Maio, das 17h00 às 00h00.

Além de mostrar ao público "como se faz investigação e o impacto que esta tem na vida das pessoas", a Noite Europeia dos Investigadores tem "a missão de demonstrar a importância das carreiras científicas, através de atividades que exemplificam, de forma simples e acessível, o papel determinante da ciência para a evolução societal e a forma como trabalham os cientistas em diferentes domínios do conhecimento", é referido.

Além disso, "pretende ainda criar oportunidades para a partilha de preocupações e expetativas sobre os desafios da atualidade entre cientistas e visitantes".

As iniciativas são promovidas por um consórcio que junta nove entidades: a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa (através do seu Museu Nacional de História Natural e da Ciência), a Universidade Nova de Lisboa (através da sua Faculdade de Ciências e Tecnologia), o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, a Câmara Municipal de Lisboa, a Escola de Ciências da Universidade do Minho, o Laboratório Ibérico Internacional e a Universidade de Évora (através do Laboratório Hércules).