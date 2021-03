O exercício NEAMWAVE’21 centra-se nas comunicações que seriam necessárias em caso de um “sismo responsável pela geração de um tsunami com impacto na costa portuguesa”.

De Portugal serão chamados a intervir a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Marinha, corpos de bombeiros do litoral e de localidades no estuário de rios, dos Açores e Madeira, bem como outras entidades com responsabilidade em operações de socorro.

Entre as 08:30 e as 14:00, o IPMA estará em contacto com as entidades de gestão de emergências de países como Marrocos, Espanha, Reino Unido, Dinamarca, França, Alemanha ou Irlanda, servindo como Centro de Alerta de Tsunamis.