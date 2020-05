No âmbito da resposta europeia à covid-19, o Partido Socialista está a promover um ciclo de conversas online com os seus eurodeputados.

Hoje é a vez de Sara Cerdas responder às perguntas dos portugueses em direto no SAPO24 e na página de Facebook do PS na Europa, a partir das 18h00.

Através do Facebook é possível participar no debate e deixar as suas perguntas à eurodeputada.

O tema desta terça-feira no ciclo "9 temas, 9 debates e 9 deputados" é "Saúde", numa altura em que o mundo lida com um dos mais temidos cenários de saúde publica: uma pandemia.

Sara Cerdas é Madeirense, licenciada em medicina pela Universidade de Lisboa e pós-graduada em Medicina do Viajante pela Universidade Nova de Lisboa, é também mestre em saúde pública pela Universidade de Umeå e doutoranda em Ciências de Saúde Pública na Universidade de Estocolmo, ambas na Suécia.

A eurodeputada exerceu medicina interna na Unidade de Saúde Pública de Almada-Seixal e trabalhou na Direção-Geral de Saúde.

Agora, como quando era adolescente e atleta de natação no Funchal, continua a representar Portugal, mas no campeonato da Europa: há quase um ano foi eleita deputado pelo PS para o Parlamento Europeu. É membro da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.