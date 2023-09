Sobre o momento em que foi nomeado cardeal, confessa que sentiu "o peso da cruz" e que é uma missão para "levar a sério".

Citando Fernando Pessoa, sublinha que "já tem as pedras para construir um castelo" e que se "sente bem nas mãos de Deus".

Sobre a notícia de ser cardeal ter sido mal recebida na Igreja, diz que "a criação de cardeais é qualquer coisa da única e exclusiva responsabilidade do Papa e, portanto, o Papa na sua avaliação com os critérios que ele entende decidiu anunciar aquela listagem de cardeais". A quem não gosta recomenda o remédio do Papa Francisco: "Bebam água e sigam em frente".

Sobre ser muito novo para o cargo, diz que "todos nós partimos da missão e vocação que vem do nosso batismo e é desta base que eu também saio".

Diz também que não sabe se vai viver em Roma ou em Portugal, à data da conversa.

No que diz respeito às grandes polémicas da Igreja como os casos de pedofilia, afirma "estar preparado para ser um soldado no campo de batalha" e prevê uma "Terceira Guerra Mundial aos bocadinhos", como o Papa.

Falando brevemente sobre a Jornada Mundial da Juventude, diz apenas que foi "o desafio da minha vida".