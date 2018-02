Sobrinho Simões falava aos jornalistas, durante a primeira edição da 'Gago Conference', que decorre no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S), a propósito do anúncio feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, sobre o apoio à investigação, através da criação de uma agência de financiamento.

O anúncio aconteceu durante a primeira 'Gago Conference on European Science Policy' (nomeada em homenagem ao antigo ministro da Ciência Mariano Gago, que visa fomentar o envolvimento de cientistas, políticos e empresários na definição de políticas europeias para reforçar a ciência e a tecnologia.

Manuel Sobrinho Simões, codiretor do i3S, considera que o Porto foi precursor nesta matéria, tendo estabelecido "há muito tempo" uma associação entre o IPO e os centros de investigação.

"Essa política está a dar os seus frutos porque se percebeu que só conseguimos evoluir na cura do cancro se o percebermos muito bem, e só se percebe o cancro se juntarmos médicos e cientistas", indicou o patologista, um dos organizadores da primeira edição da conferência, centrada no cancro e nas políticas de saúde associadas.