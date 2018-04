Ricardo Miguel Godinho, investigador do Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArHEB) da Ualg, foi um dos investigadores envolvidos no estudo que analisou a arcada supraciliar de um crânio hominídeo fóssil icónico pertencente à coleção do Museu de História Natural de Londres, adiantou a UAlg em comunicado.

Segundo o estudo, o facto de as arcadas supraciliares se terem tornado mais pequenas devido à evolução da testa para uma forma mais vertical e suave, tornando as sobrancelhas mais visíveis e capazes de uma maior amplitude de movimentos, permitiu o desenvolvimento da comunicação não-verbal.

A comunicação não-verbal através dos movimentos das sobrancelhas, essencial na transmissão de emoções como a simpatia ou o reconhecimento terá permitido, segundo os investigadores, "uma maior compreensão e cooperação entre pessoas, essencial para a formação de redes sociais de grande dimensão”.

As espécies humanas ancestrais tinham arcadas supraciliares muito proeminentes, que poderiam funcionar como um sinal de dominância e agressividade, embora as teorias mais comuns relacionassem a sua presença com fatores espaciais, para ocupar o espaço entre a caixa craniana e as órbitas, ou mastigatórios, para a estabilização do crânio durante a mastigação.

O crânio utilizado no estudo, analisado através de técnicas computacionais de engenharia e denominado Kabwe 1, pertence àquela que é considerada por muitos como a nossa espécie ancestral, a "Homo heidelbergensis", que terá existido há 600.000 a 200.000 anos.

Este estudo contribui para o debate acerca da razão porque outros hominídeos, incluindo a espécie "Homo heidelbergensis", tinham arcadas supraciliares tão protuberantes, enquanto os "Homo sapiens" têm uma testa vertical com arcadas reduzidas.

Segundo Paul O'Higgins, da Universidade de York e coautor do artigo, “a função de comunicação não-verbal refinada da nossa testa terá inicialmente sido um efeito colateral da redução do tamanho das nossas caras nos últimos 100.000 anos".