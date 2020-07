Em comunicado, os representantes da CIL afirmaram que foram surpreendidos com a proposta, datada de 01 de julho, para “apertar” as condições de acesso à nacionalidade, na lei que está a ser revista no parlamento, propondo mais requisitos para provar a ligação do candidato a Portugal.

É uma proposta “para restringir direitos e garantias aos descendentes de judeus sefarditas, em linha com a proposta apresentada” antes pelo PS, lê-se no comunicado.

Além de surpreendida com a proposta dos sociais-democratas, a CIL afirma-se “profundamente incomodada pela forma como este processo está a decorrer e apela ao bom senso” dos deputados, para que as “propostas sejam retiradas” e “o processo seja suspenso”.

A comunidade anunciou ainda que vai pedir uma reunião com o presidente do PSD, Rui Rio, e aguarda um encontro com o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, além de querer voltar a ser ouvida na comissão de Assuntos Constitucionais.