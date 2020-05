“O processo de realização de testes a todos os funcionários de estabelecimentos residenciais para pessoas idosas na região Norte está concluído, cumprindo-se assim o compromisso assumido há duas semanas por Eduardo Pinheiro, secretário de Estado da Mobilidade e Coordenador Regional Norte da covid-19”, refere um comunicado do gabinete do ministro do Ambiente e Ação Climática.

A nota dá conta de que, “ao todo, foram realizados mais de 24 mil testes a funcionários de cerca de 900 instituições de toda a Região Norte” e que “os resultados já obtidos apontam para uma taxa de infeção inferior a 2%”.

Em 21 abril, o secretário de Estado da Mobilidade disse que em duas semanas ficaria concluída a realização de testes de diagnóstico aos 20 mil profissionais das estruturas de apoio aos idosos na região Norte.

"Neste momento, de acordo com o cronograma que temos, em duas semanas todos os testes para todos os profissionais da região Norte serão realizados. É este o compromisso. É este que vai ser cumprido", afirmou, na ocasião, Eduardo Pinheiro.

O governante, que falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Centro de Acolhimento Temporário do Distrito de Viana do Castelo, instalado na Pousada da Juventude da capital do Alto Minho, acrescentou que foi essa a prioridade estabelecida pelo Governo.