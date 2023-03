“Tivemos finalmente uma sentença do Supremo Tribunal Administrativo que nos permitiu contratar o projeto. O projetista está a trabalhar no projeto que nos será entregue no segundo semestre deste ano. Diria que entre o último trimestre de 2023 e o primeiro de 2024 vamos finalmente pôr a concurso a obra do novo Hospital do Seixal, que desta vez vai passar do papel para a realidade e que bem necessário é", explicou Manuel Pizarro.

O governante falava no final de duas visitas ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, e à unidade de saúde Viaverde Seixal integradas no roteiro “Governo + Próximo” dedicado ao distrito de Setúbal nas quais esteve acompanhado pelos presidentes das Câmara do Seixal e de Almada.

Segundo o ministro da Saúde, o novo hospital no Seixal vai contribuir para diminuir a pressão exercida sobre o Hospital Garcia de Orta, unidade que serve uma vasta população e com uma procura significativa.

O Hospital Garcia de Orta iniciou a sua atividade em setembro de 1991, em substituição do antigo Hospital da Misericórdia de Almada/Hospital Distrital de Almada e, segundo informação oficial, serve atualmente uma população estimada em cerca de 350 mil habitantes dos concelhos de Almada e Seixal.

Alguns serviços do Hospital Garcia de Orta dão também resposta às populações de toda a Península de Setúbal.

Para o presidente da Câmara Municipal do Seixal "é fundamental que este processo saia do papel”, considerando tratar-se de uma necessidade urgente.

“Faz muito falta à população do concelho do Seixal”, disse Paulo Silva destacando também a necessidade de melhoria em outros equipamentos na área dos cuidados de saúde primários, nomeadamente uma nova unidade nos Foros de Amora, com uma candidatura já aprovada assim como a outras duas, em Paio Pires e na Rosinha, com candidaturas a serem trabalhadas.

A construção do Hospital do Seixal, no distrito de Setúbal, é uma reivindicação com mais de duas décadas que já foi objeto de um protocolo entre o Estado e a Câmara Municipal do Seixal, em 2009, com inauguração prevista da unidade de saúde para 2012.

Após uma longa espera só em 2018 houve de novo ‘luz verde’ do Governo para se avançar com o futuro Hospital do Seixal, com um custo estimado de 25 milhões de euros, mas o concurso público para a conceção e projeto ficou parado devido a questões jurídicas.