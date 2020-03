Por outro lado, os profissionais em teletrabalho, com filhos pequenos, têm muito mais dificuldades em produzir: “Com os filhos em casa não é fácil, porque há muito mais perturbações”, explicou à Lusa.

Perante esta nova realidade, Gonçalo Leite Velho alertou que é preciso acautelar o financiamento e futuro do sistema: “O pagamento dos projetos em curso, por exemplo, dependem da apresentação de resultados”, lembrou.

Para o representante dos professores e investigadores do ensino superior é preciso olhar para as regras de atribuição dos fundos estruturais e europeus. Em algumas instituições nacionais, as verbas da investigação representam entre 15% a 20% do orçamento global.

Por enquanto, o SENSup conseguiu alterar os prazos de concursos e projetos: o prazo do concurso de Projetos de IC&DT em todos os domínios científicos passa para 30 de abril e as datas do concurso de bolsas de investigação para doutoramento 2020 para 28 de abril.

Os prazos das candidaturas ao programa Erasmus+ foram alargados para 23 de abril, nomeadamente as parcerias estratégicas para o ensino escolar (KA201), ensino e formação profissional (KA202), ensino superior (KA203), educação de adultos (KA204) e intercâmbio escolar (KA229).

O prazo para submissão de candidaturas para a Carta Erasmus do Ensino Superior foi prorrogado para 26 de maio 2020.