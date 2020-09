“As vagas agora colocadas a concurso estão em linha com as medidas de políticas públicas adotadas nos últimos anos para promover um maior e mais inclusivo acesso ao Ensino Superior”, escreve a tutela em comunicado.

Os concursos especiais, cujo prazo de candidatura à 1.ª fase termina em 15 de setembro, destinam-se a estudantes dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados.

As 2.615 anunciadas abrangem 24 instituições de Ensino Superior, a maioria das quais institutos politécnicos (79%), e 59 áreas de educação e formação.

Entre as universidades, só o ISCTE disponibilizou vagas em Lisboa, sendo que a maioria dos lugares disponibilizados são em instituições localizadas em regiões com menor pressão demográfica, como a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O objetivo desta via de acesso, segundo o Ministério, é responder ao “desafio da adaptação dos mecanismos de ingresso ao Ensino Superior à diversidade dos estudantes que hoje o procuram” e ao peso crescente que as vias profissionalizantes do ensino secundário têm vindo a assumir.