A casa de banho mais antiga existente no Japão foi danificada depois de um carro ter batido acidentalmente no edifício, conta o The Guardian.

Considerada uma importante propriedade cultural, a casa de banho "tosu" foi construída durante o período Muromachi, há cerca de 500 anos, para utilização dos monges, de acordo com a emissora pública NHK.

O homem de 30 anos, que trabalha para a Associação de Preservação do Património de Quioto, danificou o espaço localizado dentro do templo Tofukuji depois de ter acelerado enquanto o veículo estava em marcha-atrás.

Depois do incidente, na segunda-feira de manhã chamou a polícia. Não estava ninguém dentro do templo Zen Budista na altura do acidente e o condutor não ficou ferido.

Embora o edifício esteja normalmente fechado aos visitantes, as filas de sanitários podem ser vistas através de aberturas no exterior do edifício.

No local, as sanitas são pouco mais do que buracos circulares cortados em blocos de pedra, pelo que continuam a fascinar os visitantes estrangeiros.

Com o acidente, a porta dupla de dois metros de altura e os pilares interiores ficaram danificados. Contudo, há boas notícias: tudo pode ser reparado.