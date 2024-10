Confrontos registados nesta quinta-feira numa localidade do estado de Guerrero, no sul do México, deixaram 16 mortos, entre eles 14 supostos delinquentes, informou a Secretaria da Defesa Nacional (Sedena). Entretanto, três polícias ficaram feridos na explosão de um carro-bomba no estado mexicano de Guanajuato, um dos mais castigados pelo crime organizado.

Mario ARMAS / AFP