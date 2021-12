Rio venceu a lista para o Conselho Nacional do PSD. De acordo com informações avançadas à Lusa por fonte social-democrata, a quarta lista mais votada foi a do deputado Carlos Eduardo Reis, destacado apoiante do presidente do PSD, Rui Rio.

Já a lista do atual presidente do Conselho Nacional de Jurisdição do PSD, Paulo Colaço, foi a mais votada pelos delegados ao Congresso, derrotando a apoiada por Rui Rio, encabeçada por Nuno Morais Sarmento, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.

No que toca à Mesa do Congresso, a lista apoiada pela direção de Rui Rio, encabeçada por Paulo Mota Pinto, foi hoje a mais votada no congresso do partido, derrotando a liderada pelo deputado e antigo líder da JSD Pedro Rodrigues, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.