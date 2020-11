O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa (3D), durante o segundo dia do XXI Congresso do partido no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, 28 de novembro de 2020. O XXI congresso acional do partido realiza-se entre os dias 27 e 29, sob o lema "Organizar, Lutar, Avançar - Democracia e Socialismo", com metade dos delegados (600) e segundo medidas sanitárias especiais devido à pandemia da covid-19.ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Lusa