Em declarações à agência Lusa, o ex-ministro de Passos Coelho referiu-se em particular a um almoço que reuniu hoje cerca de três centenas de apoiantes de Luís Montenegro, o principal opositor interno do presidente do PSD, num restaurante em Viana do Castelo, a cidade onde se realiza este fim de semana o congresso do partido.

“Espero que Luís Montenegro não estivesse a conspirar para fazer oposição interna dentro do partido”, afirmou Poiares Maduro.

“A recente divisão no partido foi dolorosa em alguns aspetos e as divergências devem ser superadas de forma construtiva”, disse, justificando que “a oposição no sistema político é entre dois partidos de poder e não dentro do partido”.

Poiares Maduro foi também da opinião que “o mais provável e desejável” é que Rui Rio consiga a partir de agora dirigir o partido mais serenamente, até porque tem “uma legitimidade política reforçada”.

“O juízo sobre os resultados eleitorais já foi feito pelos militantes [nas eleições diretas], que reconheceram a Rui Rio a autoridade política”, disse ainda.

“Mesmo aqueles que criticaram o líder têm de aceitar o reforço da sua autoridade política e dar-lhe espaço para afirmar a sua estratégia, contribuindo para o ajudar”, sublinhou.