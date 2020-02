De acordo com informações recolhidas pela agência Lusa, a delegação socialista será composta, além de Carlos César, pelo secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, e por Miguel Alves, presidente da Federação do PS de Viana do Castelo.

Tal como tinha anunciado, o novo líder do CDS-PP estará no encerramento do Congresso social-democrata, apesar de o presidente do PSD, Rui Rio, ter estado ausente do conclave dos democratas-cristãos, que se realizou há duas semanas em Aveiro.

Além de Rodrigues dos Santos, a delegação do CDS-PP é composta pelo coordenador autárquico, Fernando Barbosa, pelo presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Vítor Mendes, e pelos presidentes da distrital e concelhia de Viana do Castelo, Paulo Sousa e Carlos Meira, respetivamente.

O PCP envia ao encerramento da reunião magna social-democrata Gonçalo Oliveira, da Comissão Política do Comité Central do partido, e João Correia, membro do Comité Central e da Direção de Organização Regional de Viana do Castelo.