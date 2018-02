Pedro Pinto, um dos principais apoiantes de Santana Lopes nas eleições internas sociais-democratas discursou no 37.º Congresso Nacional do PSD, uma vez que é o primeiro subscritor de uma proposta temática que retoma a questão da alternativa e desafia a nova liderança a "dizer não a este Partido Socialista".

"Senhor presidente do partido: fiquei muito contente quando o ouvi na sua intervenção, de forma clara, a demarcar-se do PS e dizer de forma clara que nós vamos lá para ganhar", elogiou.

Pedro Pinto foi perentório: "eu não tenho dúvidas de que só há uma maneira de ganhar as próximas eleições, que é marcando claramente as nossas diferenças com o PS".

O líder da distrital do PSD/Lisboa assumiu que vinha para a reunião magna do partido com "a ideia" de que Rio não começaria por esclarecer algumas questões, mas destacou que o novo líder afinal o fez.

"Os nossos pontos de convergência com o PS são muito poucos", disse.

Pedro Pinto disse ser seu "convencimento profundo que o PS atual saltou o muro", para o lado da extrema-esquerda, e hoje está lá "por convicção".