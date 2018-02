Os delegados votam, entre as 09:00 e as 11:00, as listas do líder para a Mesa do Congresso, a Comissão Política Nacional e a Comissão Nacional de Auditoria Financeira.

No que respeita aos órgãos com representação proporcional, foram entregues oito listas para o Conselho Nacional, entre as quais a encabeçada pelo ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes em consenso com Rui Rio, e quatro para o Conselho de Jurisdição Nacional.

A sessão de encerramento da reunião magna do PSD, que decorre no Centro de Congressos de Lisboa, está marcada para as 13:00, com a proclamação dos eleitos e o discurso de encerramento do presidente do partido.

O segundo discurso de Rui Rio será, de acordo com fontes do partido, mais virado para o país, depois de na sexta-feira ter sobretudo clarificado o posicionamento do PSD e os desafios internos.

No final dos trabalhos, marcarão presença uma delegação centrista encabeçada pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas, a secretário-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes. O PCP faz-se representar pelos dirigentes Armindo Miranda e Ana Gusmão e o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) estará representado por dois dirigentes nacionais, Joana Silva e Rogério Cassona. O BE, como habitualmente, não envia qualquer delegação.

O segundo dia de trabalhos ficou marcado pela intervenção do ex-líder parlamentar Luís Montenegro que anunciou que vai deixar o parlamento a 05 de abril, 16 anos depois de ter tomado posse, e prometeu ao partido que poderá no futuro disputar a liderança.