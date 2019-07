Não se registaram vítimas deste apagão, que começou pelas 18:47 (hora local). Há 42 anos que tal não acontecia. Por volta da meia-noite a eletricidade foi restaurada. Mais de 73 mil casas e negócios foram afetados. Gritos de celebração foram ouvidos em zonas de Manhattan quando a luz voltou.

As causas do apagão são ainda incertas, mas uma testemunha disse à Reuters que se ouviu uma explosão no Upper West Side pelas 19:00 deste sábado, tendo o porta-voz dos bombeiros confirmado uma ocorrência devido à explosão de um transformador.

Os iluminados passeios da Times Square, normalmente cheios de turistas e locais, estavam a transbordar depois dos teatros da Broadway terem cancelado as atuações. Para animar as pessoas, alguns atores vieram para a rua atuar.

Sem semáforos, o trânsito estava caótico com veículos de emergência em maiores dificuldades para conseguir passar. Em alguns locais, os nova-iorquinos decidiram ajudar direcionando o trânsito (e, relata a Reuters, houve até quem tivesse usado um sabre de luz [arma de energia do universo de Star Wars] para o efeito.