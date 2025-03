No comunicado enviado à Lusa, o sindicato acusa a empresa Sá Limpa, sediada na Trofa, no distrito do Porto, da “não entrega dos recibos de salários, do não pagamento das horas de plenários sindicais, da ausência de majoração de férias e a negação de tempo livre para a assistência a filhos e obrigações legais”.

Segundo o STAD, as tentativas de resolução através do Diálogo Social com a empresa “decorrem deste novembro de 2024, mas têm sido infrutíferas, levando os trabalhadores a exigir que os seus direitos sejam respeitados”.

Sendo a limpeza dos hospitais uma questão central para a segurança de todos quantos o utilizam, prevê o sindicato que a greve tenha efeitos na “higiene dos hospitais em causa, com consequências para a segurança dos doentes, dos trabalhadores e de todos aqueles que têm de frequentar estes espaços”.

A greve em ambos os hospitais decorrerá entre as 00h00 e as 24h00, realizando-se também uma concentração à porta daquelas unidades de saúde entre as 9h30 e as 12h30, refere o comunicado.

A Lusa questionou as administrações de ambos os hospitais, no sentido de perceber eventuais impactos da greve no seu funcionamento, tendo de Gaia garantido que não haverá impacto negativo enquanto de Guimarães informaram que a empresa subcontratada garantiu os serviços mínimos.

A Lusa tentou ainda uma reação da empresa, mas até ao momento não foi possível de obter.